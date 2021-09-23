29歲男子吳礎均僅因好奇，見家貓「姆姆」在陽台曬太陽，竟持瓦斯鎮暴槍朝姆姆臉部射擊鋁彈，姆姆經急救後，仍留下永久後遺症。台北地院審結，依《動物保護法》故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判吳男3月徒刑，併科罰金30萬元，可上訴。

吳男今年4月間在北市捷運景美站附近閒晃，見到姆姆在自家陽台曬太陽，竟持瓦斯鎮暴槍朝姆姆射擊鋁彈，第1槍沒中，又補上第2槍，姆姆臉部中彈口吐鮮血，飼主送醫急救後才保住姆姆性命。

警方前往拘提吳男時，在吳男家中起獲槍械、瓦斯鋼瓶、鉛彈及鋁彈。吳男認罪，供稱平時就喜歡玩槍，槍枝子彈是在網路上買的，他以為打的是野貓，不知有人飼養。

北院日前開庭時，飼主表示姆姆養了9年，雖無生命危險，但喪失部分呼吸、嗅覺功能，迄今仍不斷流鼻涕、流膿，幾乎每天要換被單，並氣罵吳男迄今仍未道過歉，感受不到他的誠意。吳男受到一番斥責後，當庭起身向飼主鞠躬道歉。

法官認為，動物保護目的是源自人類將動物視為同伴生物的責任，沒有任何人可在欠缺理性理由下，帶給動物痛苦、災難或傷害，人類既與動物同存在於地球上，自當尊重動物生命，不應為任何騷擾、虐待或傷害。

法官審酌吳男僅因無聊、洩憤的個人心理因素，即持空氣槍朝姆姆發射2發金屬彈丸，造成姆姆右側鼻甲骨全毀，成不可逆轉的功能毀傷，輕蔑動物生命，對動物保護的風氣影響甚鉅，並考量他坦承犯行等態度後，依法判決。