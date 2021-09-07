斥資1億3000萬元、耗時1年多整建完工的屏東藝術館，開幕首場請來紙風車劇團演出。（林和生攝）

斥資1億3000萬元、耗時1年多整建完工的屏東藝術館，將於18日重新啟用，開幕首場請來紙風車劇團演出，原訂2場次索票瞬間秒殺，為滿足向隅觀眾需求，屏東縣長潘孟安宣布19日再加碼演出一場，邀請民眾一同見證藝術館嶄新面貌。

有著40年歷史的老建築，在建築師巧手改造下，除了耐震補強、空間調整，加上消防改善與加強無障礙設施，將原本超過800個座位，調整至624席，日前潘孟安於臉書開箱改造後成果，吸引大批網友驚呼按讚，瞬間勾起許多屏東人的美好回憶。

改建後首演邀請紙風車劇團開場，原訂2場開幕演出，入場票不到10分鐘即索取一空，經與劇團協商後，允諾加碼一場。紙風車文教基金會創辦人李永豐特地南下場勘，他有感而發地說，過去因為場地限制，使得30幾年來紙風車從未在屏東藝術館演出，如今來到現場，驚呼設備完善，讓他直呼感動。

潘孟安表示，縣府邀請紙風車為藝術館開幕演出，陪伴大小朋友在戲劇滋養中一起同樂，在嚴謹防疫下迎回藝文新生活。潘也強調，全新啟用的藝術館，是專業劇場空間，未來也希望持續與紙風車劇團合作，提供豐富多元的藝文饗宴。

屏縣府文化處長吳明榮指出，開幕首場演出除醫護人員與一般民眾，也特別邀請身心障礙孩童與家長觀賞，親近藝文表演；同時透露，目前節目規畫已安排至明年，包括舞鈴劇場、明華園總團、雲門舞集、薪傳歌仔戲劇團等知名藝文團隊都將輪番登場，期盼帶動藝文人口提升。