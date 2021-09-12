璨樹來襲 微風5館12日暫停營業 03:182021/09/12 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因璨樹颱風來襲，微風宣布，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山5館，9月12日全天暫停營業。 桃園強颱璨樹來襲 石門水庫警戒 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 #微風 #12日 #暫停營業 #來襲 #因樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中颱燦樹來襲 第三作戰區完成兵力整備進駐13防災區 21:202021/09/11 寶島 璨樹颱風威脅加劇 桃園先安置復興5洗腎患者 17:282021/09/11 生活 璨樹颱風來襲 北市：山區民眾加強防災準備 14:552021/09/11 生活 璨樹來襲！北市一級開設 文山、南港、陽明山成降雨熱區 20:572021/09/11 生活 強颱璨樹襲台 明雨勢恐較大 中市開設三級應變中心 11:502021/09/11 生活 嚴防璨樹颱風 新北市災害應變中心二級開設 10:342021/09/11 生活 璨樹來襲！綠島蘭嶼陣風上看14級 氣象局：越晚風雨越強 18:172021/09/11 生活 強颱璨樹來襲 蘇貞昌關心高雄水庫蓄水喊：抗旱太痛苦 12:022021/09/11 政治 「璨樹」來襲移除路樹出意外 台電工人遭電擊送醫搶救 12:302021/09/11 社會 璨樹來襲台北停班停課 新光三越、SOGO、京站暫停營業 23:412021/09/11 生活 颱風璨樹來襲 永和路樹倒塌釀1輛機車損傷 16:432021/09/11 社會 生活熱門新聞 釣客誤觸高壓電 全身焦黑坐地待援 畫面太揪心 - 生活 颱風前夕宜蘭天空現異象「黃到發亮」 氣象站解釋了 - 生活 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 璨樹挾豪雨北上逼近 雨區越過「護國神山」炸全台 - 生活 幼兒園群聚守住了？他一看接種人數嚇：社區感染者恐更多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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