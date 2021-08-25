根據美國疾病管制和預防中心（CDC）周二發布的報告，該國已完整接種疫苗的人出現所謂「突破性感染」的情況已經增加。

美國CDC周二發布每周感染和染疫死亡報告，在5月至7月25日這段期間內，洛杉磯郡約25%的新冠病毒確診者已經完整接種疫苗。

在這段期間內，高度傳染性的Delta變種病毒已經入侵美國，並導致感染數激增。

CDC依據來自洛杉磯郡的定群研究（cohort study）等數據，來判定美國人是否需要追打第三劑新冠疫苗以增強保護力。

美國衛福部上周宣布，預計將自9月20日起開始全面施打新冠疫苖加強劑，這項計畫目前尚待美國食藥管理局和CDC審查。衛生當局表示，數據顯示Delta變種病毒導致感染激增，最初接種疫苗的保護力正持續減弱。

根據這項計畫，美國人只要已完整接種最初兩劑莫德納和輝瑞/BioNTech新冠疫苖至少8個月，就能補打第三針。

CDC周二發布的最新報告指出，洛杉磯縣16歲以上居民的單周確診人數超過43,000人，其中10,895人、相當25.3%是已經完整接種新冠疫苗的人，1,431人相當於3.3%的人只完成部分接種，另外30,801人、約占71.4%是尚未接種疫苗的人。

但數據顯示疫苗確實可以預防重症發生，已完整接種疫苗的感染者中，僅有3.2%必須住院、0.05%入住加護病房，以及0.25%需使用呼吸器。

而在未接種疫苗的患者中，有7.5%必須住院、1.5%入住加護病房，以及0.5%必須靠呼吸器支持。

除了洛杉磯郡的研究數據，美國CDC周二亦發布對醫護人員進行HEROES定群研究的最新結果。報告指出，在八個州已接種疫苗但仍遭到感染的第一線醫護人員身上發現疫苗的有效性大幅下降。報告亦指出，在Delta變種病毒成為美國主流病毒株的這段研究期間內，疫苗效力從Delta病毒入侵之前的91%下降至66%。