郵局又出現確診者足跡，內部員工擔憂造冊施打可能「被塞」高端疫苗。國民黨今天表示，郵政單位未來可能承作政府發放振興經費的業務，要求蔡政府應該讓郵政人員施打國際認證具有保護力的疫苗，更應讓其有疫苗選擇權，不能逼他們只能接受高端疫苗，淪為試驗的白老鼠。

郵政產業工會今發聲明，近期內部進行疫苗施打意願調查，但未確定能施打何種疫苗，擔憂在「沒得選」的情況下，「被塞」高端疫苗，呼籲應有不同疫苗提供選擇，非在「被遺忘」與「沒得選」間成為犧牲打。

國民黨指出，政府不應該以「有疫苗就快打」的敷衍心態，忽視第一線工作人員有選擇高保護力、且具國際認證疫苗來保護自己與他人的權利，這對郵政人員相當不公平。

國民黨表示，郵政人員負責任地表達不願成為疫情破口的態度，對照衛福部長陳時中面對「3＋11」政策，卻說出「非破口，只是群聚事件，也並無影響到社區」的甩鍋卸責。

國民黨批評，身為疫情指揮官無視於「3＋11」的錯誤決策，已造成800多人無辜往生，「輕描淡寫地撇清責任並不會改變防疫破口的事實」。當時陳時中曾說要為「3＋11」負責，如今卻說「3＋11」不是破口，難道陳時中的「時空環境」與國人的認知不同？還是陳時中再度「校正回歸」，校正自己曾說要負責，回歸只會卸責甩鍋的陳時中？

國民黨強調，郵政人員擔憂沒有疫苗選擇權，追根究柢就是蔡政府的疫苗採購政策失能，根據媒體統計，截至8月12日止，國際認證疫苗的採購到貨率僅14.27％，顯然國內疫苗不足的情況相當嚴重，也因此郵政人員會擔心必須施打到保護力未經三期試驗的高端疫苗。

最後，國民黨要求蔡政府應該正視郵政人員的心聲與顧慮，儘快設法提高國際認證疫苗的採購到貨率，讓郵政人員有疫苗選擇權，使其安心、安全地完成相關業務工作。