食品藥物管理署宣布已完成高端疫苗生產首4批共計26萬5528劑新冠肺炎疫苗的審查與檢驗，並核發封緘證明書，高端股價今(2日)開低走高，盤中一度來到297元，漲逾7%，另一檔與疫苗相關的聯亞藥則是上下震盪，漲逾2%。

高端今以277元，下跌0.5元開出，開盤後一度往下跌至276.5元，跌幅0.3%，隨即在平盤上下震盪，10點15分過後，股價再度翻紅，在買盤進場下，推升股價一度拉升至297元，漲幅7%，大股東基亞、云辰走勢相近，基亞一度報66.2元，云辰報28.1元，漲幅都有2%。

與疫苗生產有關的台康生技早盤以131.5元開出，漲幅逾1%，10點過後高點也來到133元，國光生則來到50.8元，東洋高點來到81元，但股價不久即翻黑。

至於也已申請緊急使用權(EUA)的聯亞生技旗下的聯亞藥股價則是開高走低，高點來到173元，低點有164.5元，價差有8.5元，股價11點過後則又翻紅，漲逾2%。