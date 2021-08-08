台灣大規模施打新冠疫苗，目前僅AZ及莫德納2廠牌，近日還將開放施打高端及預定9月到貨的輝瑞/BNT，奇美醫院加護病房重症醫師陳志金分享，智利近日公布AZ、輝瑞/BNT、大陸科興疫苗完整接種後14天以上的保護力數據，發現預防住院、住加護病房、死亡最好的是AZ，三項皆是100%，勝過輝瑞/BNT，但預防有症狀感染最好的是輝瑞/BNT，保護力有87.69%。

陳志金昨天(7日)在臉書分析，智利衛生部公布的三種疫苗完整接種後14天以上的保護力數據，智利至少接種一劑的比率72.49%，完整接種2劑的覆蓋率64.54%，根據統計，預防住院、預防住加護病房、預防死亡，效果最好的是AZ，參與研究的238萬人三項皆是100%，至於接種輝瑞/BNT的450萬人，預防住院、重症、死亡的效果是97至100%，打科興的860萬人防重症死亡的效果則是86至89%。

智利衛生部公布AZ、輝瑞/BNT、科興疫苗完整接種後14天以上的保護力數據。(翻攝自Icu醫生陳志金臉書)

至於預防有症狀感染最好的則是輝瑞/BNT87.69%，其次是AZ68.68%、科興58.49%。但研究人員表示，AZ的監測時間較短、研究人數較少，該研究結果仍有待未來證實。

但陳志金表示，疫苗在智利有比較好的保護力，可能與當地流行的變異株分布有關，巴西變異株Gamma佔72.9%、祕魯變異株Lambda22.9%、英國變異株Alpha0.8%、印度變異株Delta僅占2.5%，未來能否經得起Delta變異株的入侵，有待觀察。

台大醫院兒科醫師蒼藍鴿分享陳志金貼文也說，結論AZ是防重症的王者，無論是防重症、防住院或是防死亡皆為100%，勝過輝瑞/BNT；但如果論整體保護力則不如BNT。簡單來講有一好沒兩好，打AZ的他表示「以身為AZ特戰隊為榮」。