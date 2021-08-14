國際突破性感染頻傳，根據中央流行疫情指揮中心統計，國內的境外移入個案中，共有12人完整接種滿14天仍染疫，其中3人感染的是印度變異株（Delta）。
醫療應變組副組長羅一鈞說，全台7月2日開始推動入境3採，當時至今共累計145例境外移入個案，其中40人打過疫苗。40人當中，有14人接種1劑疫苗，26人接種2劑疫苗，但完整接種滿14天者有14人，其中2人在接種第2劑前在國外確診過，扣除後，有12例境外移入個案完整接種仍染疫，其中有人發病、有人無症狀，比例不高，不到10%。
羅一鈞表示，接種疫苗後染疫者有28%，不過大部分接種疫苗的確診病例都不是在完整接種後染疫的，只有12人完整接種仍染疫，Ct值平均27，其中3人感染的是Delta。
12人中，有5人接種BNT疫苗，3人接種嬌生、3人接種莫德納、1人打AZ。而40例曾經接種過疫苗者，有19人接種BNT、7人接種AZ、6人接種莫德納、4人接種嬌生、4人接種科興，各種廠牌都看得到。
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