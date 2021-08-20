國內13日出現一名來自大陸的境外移入個案（案15936），經定序發現感染的是印度變異株（Delta），Ct值僅17，是首例大陸入境檢出Delta的案例，不過序列與屏東群聚、印尼、美國的病毒株不同，研判為境外感染。中央流行疫情指揮中心表示，這名個案沒有去過張家界、河南等Delta疫情的省份，不排除是在廈門的機場染疫。

醫療應變組副組長羅一鈞說，自大陸入境的案15936為本國籍40多歲女性，4月上旬到7月底都住在福建晉江市附近，沒有去過張家界、河南等較多Delta的省份，7月30日入境，但8月10日以後開始出現喉嚨痛、頭痛症狀，經採檢確定感染Delta，Ct值17，是首例大陸入境檢出Delta的案例。

進一步比對Delta序列發現，這名個案和屏東群聚，或印尼、美國的Delta病毒株序列不相同，因此並不是境內感染，我們現在沒有特別有大陸的序列可以比較。

據回顧，這名個案是從廈門過來，7月底在廈門曾報告過Delta病例，有一個和廈門機場有關的小群聚，不排除這名個案是在機場或登機的時候感染，不過沒有明確的接觸者。