各校即將開學，教職員工疫苗接種率高達95.5％，第6輪國產高端疫苗23日也將開打，教育局於24日特別安排已造冊、未接種疫苗的教職員工補打，以提高校園保護力。

教育局表示，桃園市先前進行公私立高中職、國中小暨幼兒園第一波造冊，3.1萬名教師已完成疫苗接種，接種率達95.5％，剩餘1260名教師尚未接種疫苗，為提高校園群體保護力，特別安排24日於大有國中及新勢國小進行補打，希望開學前每位教師都能完成疫苗接種。

教育局指出，桃園全數公私立幼兒園皆符合復課標準，其中有428園，72.42％已復課，復課後由教育局會同衛生局實地輔導稽查，確保幼兒園落實防疫措施，另外也率先全國補助各公私立幼兒園購買防疫相關用品，包括隔板、快篩劑及其他防疫用品等，依園所實際招生人數分別補助1萬、1.5萬及2萬元。

此外也提供尚未施打疫苗和施打疫苗未滿14日的幼兒園教職員工快篩試劑第一劑，共補助595園約830萬，並發放快篩試劑給未施打疫苗和施打疫苗未滿14日的幼兒園，幼兒園可直接領取快篩試劑第一劑，或申請快篩試劑補助經費每人300元，兩種方案擇一，減輕幼兒園行政負擔。