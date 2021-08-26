台南民眾接種高端疫苗踴躍。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

高端疫苗從23日開打以來，截至目前，全台累計4位疑接種後猝死個案，部分縣市出現緩打潮，台南市衛生局長許以霖說，台南每天接種高端疫苗維持萬人以上，預約施打率93.3％，未現緩打潮。他說，有心人士將死亡事件推給疫苗，相信有智慧市民會判斷因果關係，也強調不用把無謂恐懼加諸市民，對防疫是傷害。

台南市衛生局統計，從23日截至25日，3天下來共計接種3萬8965人，預約施打率達93.3％，顯見民眾接種踴躍，也沒有嚴重不良反應現象。

針對部分縣市因為受到疑似接種後猝死個案影響，已出現緩打潮，許以霖說，從去年流感疫苗施打到今年開打AZ疫苗，可以看到很多有心人士故意把接種疫苗後死亡事件，推到疫苗身上，相信有智慧的市民應該清楚，原則上，兩者不太相關。

他說，民眾可從查驗因果關係如死亡率是否超出一般水準？死亡年齡層及解剖結果等，這都可作出公斷，也不應該把無謂恐懼加諸市民身上，讓民眾拒絕接種疫苗，這對防疫而言，是很大的傷害。