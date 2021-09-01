高端疫苗開打後，已有6人接種後猝逝，其中一名44歲桃園男性，施打後3天在工作場所昏倒不治。一名自稱是死者妹妹的網友昨PO文，表示沒有否認哥哥有慢性病史，但在施打前若有任何一個人跳出來說，慢性病不建議接種，或可能會有死亡機率，哥哥根本不會趕在開打第一天就去接種。

原PO昨（8／31）日於論壇《Dcard》表示，哥哥於高端開打第一天8月23日就去接種了，沒想到8月25日在沒有任何徵兆的情況下猝逝，8月26日進行司法相驗同時，他們也向檢察官提出解剖要求，「我們沒辦法接受哥哥走得不明不白」。

原PO說，哥哥於8月30日進行解剖，當時也向法醫尋求加驗免疫螢光反應及血小板第四凝血抗體，沒想到法醫卻以「驗那個沒有意義」回絕，且最後解剖的結果「我們竟然要從看新聞才得知消息，身為家屬，我們居然要從新聞才能知道，這一切真的合理嗎？」

她表示，不否認哥哥有慢性病史，但令人直疑的是，如果施打前，有任何一個人跳出來說，慢性病不建議施打，或是慢性病接種後可能會有死亡機率，「那麼哥哥根本不會這麼堅定的在第一天就去打，沒有人會拿自己的生命去冒險，更何況這個生命承擔的是一個家」。

原PO悲憤地說，事發至今，除了桃園市社會局在新聞發布之前有慰問，其他一個人影都沒看到，「要我們怎麼不憤怒？哥哥用生命去警告大家，打高端可能會得到危險，那在打高端前，又有誰給了他什麼警告？我們若不站出來，會不會有更多人離開。」

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