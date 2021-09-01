澎湖縣政府宣布，目前澎湖疫苗涵蓋率以常住人口7萬人計第一劑已達81％、第二劑達10％，中央將依1922平台登記人數配發第二劑，縣府呼籲已施打第一劑疫苗者踴躍至平台意願登記，爭取第二劑疫苗量。

縣府表示，另依中央規劃BNT疫苗接種，將開放12歲至17歲對象由學校提供造冊，採校園集中接種或依通知書至指定合約醫療院所接種，其餘將優先提供尚未接種過疫苗的18至22歲民眾預約接種BNT疫苗。

縣府指出，目前各廠牌疫苗第二劑接種資格，莫德納疫苗除第1至3類對象、孕婦須間隔28日外，其餘第4至10類與18-49歲民眾須間隔10至12週，AZ疫苗則不分類別間隔10至12週，高端疫苗不限類別，間隔28日就可接種。

縣府表示，依中央疫情指揮中心規定，第二劑疫苗接種除75歲以上長者與第5類社福、長照機構對象由中央提供造冊接種外，至於74歲以下各類別民眾，必須至1922網路平台登記施打第二劑，不熟悉網路操作者，可洽衛生所室、村里辦公室、戶政事務所，由專人協助預約登記。

縣府強調，第二劑疫苗接種改採線上平台系統登記預約方式，而未來疫苗分配數量、第二劑施打期程，將由中央疫情指揮中心規劃、視意願登記人數配發疫苗接種，各縣市政府配合辦理。

呼籲民眾踴躍至平台預約登記接種疫苗，協助爭取疫苗數，提升澎湖疫苗完整涵蓋率，強化整體防疫力。