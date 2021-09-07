日本捐第四批AZ疫苗抵台，府：深信台日攜手能克服疫情挑戰。取自謝長廷臉書

日本捐第四批AZ疫苗抵台，府：深信台日攜手能克服疫情挑戰。取自謝長廷臉書

日本捐贈的第四批約6.4萬劑AZ疫苗今天下午順利運抵臺灣，總統府發言人張惇涵表示，包括今日抵臺的疫苗在內，日本政府已共捐贈臺灣超過340萬劑疫苗，對於日本對臺灣的多次馳援，總統府再次表達誠摯感謝。也深信臺日能夠攜手合作、互相幫助，克服疫情挑戰。

張惇涵表示，日本政府前三批捐贈臺灣的疫苗，皆已投入接種作業，大幅提升我國疫苗覆蓋率，並對強化社會總體防疫保護力有正面助益。尤其在當前國際疫情持續嚴峻，國際疫苗供應狀況持續緊張，且日本國內已開放民眾施打AZ疫苗之際，日本政府再次向臺灣伸出援手，充分彰顯臺日之間的真摯友誼，臺灣人民也由衷感動。

他說，總統府也要再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力。我們也深信，臺日能夠攜手合作、互相幫助，克服疫情挑戰。臺灣也會持續與日本深化各項領域的合作夥伴關係，在既有堅實的基礎上，共同致力於維護區域的和平穩定與繁榮發展，共同為全球健康福祉貢獻正面力量。