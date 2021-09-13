農糧署去年成功打開文旦外銷日本市場，今年預計輸日50公噸以上，首批12公噸13日在台灣省青果運銷合作社裝櫃。（陳淑娥攝）

文旦外銷日本已中斷20多年，農委會農糧署去年成功打開市場，今年再接再厲預計輸日50公噸以上，首批12公噸文旦13日在台灣省青果運銷合作社裝櫃，在中秋節前可運抵日本。農糧署指出，文旦將於日本連鎖超市YB上架，除建立「台灣下單，日本取貨」等直銷宅配通路外，又拓展台灣文旦於日本連鎖超市販售新通路。

農糧署長胡忠一表示，日本對於農產品品質安全要求高，並以相同標準要求進口農產品，特別是生鮮水果，以台灣文旦為例，須經1度C以下、連續12天低溫檢疫處理，確保無任何病蟲害進入日本，但長時間貯運及低溫對果品儲架壽命是一挑戰。

胡忠一指出，台灣文旦汁多味美，質量俱佳受消費者喜愛，為推廣至海外市場，該署去年輔導外銷業者試銷13公噸深受好評，成功打開中斷20多年的日本市場，今年再接再厲，預計輸日50公噸以上，常年輸出台灣優質特產的裕毛屋生鮮超市所屬的日本裕源株式會，就佔了30公噸。

首批12公噸文旦今日上午在台灣省青果運銷合作社裝櫃，可在中秋節前抵達日本，以酸甜滋味撫慰旅日遊子鄉愁。農糧署進一步表示，媒合高雄市冠瀧果菜生產合作社與裕毛屋攜手合作，將通過產銷履歷驗證優質台灣文旦於日本連鎖超市YB (日本7-11旗下關企業)上架，除建立「台灣下單，日本取貨」等直銷宅配通路外，又拓展台灣文旦於日本連鎖超市販售新通路。

農糧署指出，為鼓勵業者持續拓展海外市場，農委會依不同市場補助外銷業者海外拓銷經費每公斤5至25元，外銷量從2018年3365公噸，逐年成長至去年5142公噸，本年度外銷目標5500噸，依目前出口量來看，有機會突破6000公噸。台灣文旦主要出口至大陸、香港、加拿大及新加坡等國，大陸市場占比由2016年99％，下降至今年77％。

農糧署表示，為穩定文旦產銷，除研訂多元行銷、企業團購及加工等措施，並輔導主要產區農民、農民團體、業者及銷售通路籌組文旦產業策略聯盟，今年文旦大聯盟自主辦理柚香券行銷，透過實體店面銷售文旦，消費滿500元發放1張面額100元柚香券，該券可於農會超市購買文旦以外之農產品，鼓勵消費大眾多多採購。