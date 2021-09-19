大陸海關總署今(19)日公告，台灣番荔枝(釋迦)和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，明(20)日起將暫停兩水果輸入。農委會主委陳吉仲表示，防檢局今透過正式管道向對岸諮商，若9月30日前未回覆我方，將比照澳洲向世界貿易組織(WTO)提交中國大陸課紅酒傾銷稅的訴訟，向WTO提出貿易仲裁。

據相關報導指出，去年中國大陸對澳洲紅酒課徵218%的反傾銷稅，澳洲於今年6月19日針對中國大陸對澳洲紅酒課反傾銷稅之事提交WTO進行貿易仲裁。

陳吉仲表示，針對中國大陸以不符國際貿易規範的做法破壞兩岸正常貿易機制，我將循正式管道要求諮商，要求對方提出科學證據，若9月30日前中國大陸對我方所提要求沒有正面回應，農委會將會比照今年澳洲的方式，依照WTO規範針對釋迦與蓮霧提出爭端解決控訴，這也是台灣第一次以WTO會員身份提出訴訟。

至於是否會連同3月遭暫停輸入的鳳梨一同提出貿易仲裁？陳吉仲說，因為明年已不打算再外銷鳳梨到對岸，所以這次訴訟僅針對這兩項水果。

陳吉仲說，在疫情及氣候變遷的影響下，糧食生產到銷售端都受到衝擊與改變，解決糧食安全最重要的方式就是透過貿易各取所需，如果沒有遵守貿易規範，受傷的一定是人口與糧食需求的大國，希望能回到國際規範的方式來處理。