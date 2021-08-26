彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯說明疫苗施打情形。（吳敏菁攝）

迎接開學，彰化縣教職員疫苗接種率達97.3％，為了更全面保護校園安全，27日將再加碼，已備妥800劑AZ疫苗，包含新進，含代理、代課教師、午餐團膳廠商員工與尚未接種教職員等都納入施打。

王惠美表示，國、私立高中教職員疫苗施打依教育部規定系統造冊，包含學校在職的專任、兼任教職員工、課後照顧教師、校內工作人員、團膳廠商等，為了補漏，27日再排定在彰化縣立體育館進行施打，教職員之外，學校通知學校團膳廠，廠商自行通知造冊人員，沒有前來施打疫苗的人員，要進入校園，需每7天快篩1次。

即將面臨開學，家長們會煩惱小一新生開學無法陪同等問題，王惠美表示，目前各學校已召開校內防疫小組會議，完善防疫整備及校園防疫規劃，學校在開學前有建立親師雙向溝通管道，並於學校網站、FB等，讓家長清楚新生入學規劃，拜託家長一定要上學校的網站去看對家長、小朋友有什麼通知。

此外，學校會加派人力協助引導學生去熟悉環境，也會設立中繼站，安排校內專人安撫陪伴有情緒需求新生，並以溫馨溫暖方式讓新生認識學校，進而安定情緒。請家長在開學前讓小一新生認識未來學校、說說校園中和朋友之間相處的趣事，讓孩子期待上學。

另外，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，高端疫苗25日開打，施打2003人，接下來26日28日，總共大概會打到3萬多劑，目前照預約來施打的比率，約掉了約5％，可能受到一些不良事件通報的影響，不過應該還是能夠打到3萬劑以上。