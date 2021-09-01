衛福部長陳時中昨天說明，中央與地方官員造冊約3萬人打疫苗，地方官員達93.6％。提報人數彰化縣8723人是第一名，彰化縣長王惠美今天在防疫說明會上，再次公開說明，並向7899位鄰長們直說拍謝，指出縣府依中央規定將鄰長列冊在第二類來施打，卻被中央誤會是官員了。

「我們不是官員，是第一線協助防疫工作人員」彰化縣被爆出官員列冊施打達8723人，不少人都傻眼了，彰化官員這麼多啊？鄰長也喊冤，我們可不是什麼官，不過是任勞任怨，為民跑腿，幫忙奔走分送傳單、選單，只是服務啊。

王惠美強調，彰化縣政府施打疫苗完全依照中央規定，造冊施打，經查這次中央公布的第二類人員彰化縣8283人當中，其中有7899位是鄰長，他們並非官員，是在第一線協助防疫的工作人員，抱歉害他們被中央誤會是官員，針對此事縣府再次向他們說聲抱歉，也希望中央在公布相關資料前要先解釋清楚，不要讓這些第一線辛苦工作的鄰長被冤枉。

「中央明明知道又公布，是不是刻意要誤導？」衛生局長葉彥伯沒有正面接招，表示數字說明清楚就好了，一切都是按照中央規定來辦理，第二類人員中，鄰長占98％，其餘還包括是一戶一社工的社工等防疫工作人員，其餘才是縣府的官員，「鄰長被當作官被誤會了」。

王惠美表示，彰化縣第七輪AZ疫苗接種，簡訊通知符合資格人數4萬6668人，增開通知23至28歲2萬1823人，完成預約者3萬7400人，中央配發本縣AZ疫苗量分兩批次，第一批已在8月31日到貨1萬9400劑，9月3日、4日施打，第二批AZ將在9月8、9、10日分3天施打。

針對第七輪符合預約對象加選BNT疫苗，未完成預約者在8月31日下午4點後可加選；而已完成預約者在9月11日起才可進行加選。只要在國高中有學籍的，就會協助造冊，直接到學校進行疫苗施打，並請家長簽署疫苗施打同意書。其餘優先提供給18至22歲的對象至預約平台意願登記及預約。