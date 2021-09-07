新北市板橋區某私立幼兒園爆發新冠群聚感染案，苗栗縣衛生局6日晚間獲新北市衛生局通知，確診幼兒案16144曾由家人分別於8月28日及9月4日兩天帶往苗栗縣通霄鎮遊覽，足跡包括有7-11便利商店白沙墩門市、白沙屯拱天宮及宮廟後方海灘，相關公共場所足跡已完成清消，衛生局並啟動防疫機制規劃於通霄鎮白東里開設社區快篩站篩檢，設站時間地點另行公告。

衛生局指出，由於確診長榮機師案16120，曾於8月28、29等2日有苗栗縣足跡，且基因定序為Delta變異株，縣長徐耀昌表示將配合中央自今年9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第2級，並強化相關防疫作為。

衛生局表示，針對民眾所關心7月2日前已接種第1劑AZ新冠疫苗的第2劑疫苗需求，將於9月10日起在疫苗平台接受預約。依據中央流行疫情指揮中心公告，第8輪將提供AZ疫苗施打，符合資格對象包含9月10日前符合AZ第2劑接種間隔滿10週以上民眾接種第二劑，以及7月19日前已意願登記選擇AZ的滿18歲至22歲民眾接種第1劑。預約期程9月10日上午10點到9月12日中午12點為止，預計施打時間為9月15日至9月23日。

衛生局指出，因AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾不少是75歲以上長者，衛生局已將需求數提報疾病管制署，待核定數量後將名冊批次上傳平台，待中央撥下75歲以上長者疫苗立即安排施打事宜。

另外，因應中央流行疫情指揮中心公告開放所有第1類對象混打疫苗，包括第1線醫療機構、基層診所及藥局等，第2劑都可混打莫德納疫苗。疾病管制署配撥本縣1000劑莫德納疫苗供上述第1類混打對象，及第1到3類及孕婦接種第1劑莫德納疫苗且於9月17日前已間隔28天者施打莫德納疫苗。符合對象可向各衛生所及部立苗栗醫院、大千綜合醫院、弘大醫院、協和醫院、為恭紀念醫院、重光醫院、慈祐醫院、苑裡李綜合醫院等8家醫院預約及施打，疫苗用罄為止。