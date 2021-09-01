學生開心上學，彰化縣警局也總動員，執行護專案。（彰化分局提供／吳敏菁彰化傳真）

9月1日開學日，彰化縣今年小一新生有1萬1087人，較往年成長，今年疫情衝擊了整個暑假，立秋後疫情趨緩了，迎接開學日，全縣申請防疫假的國小學生約200人、國中70人，新生報到率高達99.5％；到課率更高達99.6％。

疫情趨緩了，但防疫不能鬆懈，開學日各校謝絕家長進入校園，彰化縣175多國小、38間國中，除了在校門口設置防疫站，師生都須配合戴口罩、量體溫、以酒精消毒後，才能進入校園；並首次改以設置新生服務站、愛心接待區來迎接新生，請防疫假者只有零星個案。

彰縣府教育處表示，為了迎接開學，各縣都最好準備，教職員已99.8％都已接種疫苗了，且經由全縣各級學校事前召開防疫會議，整備防疫物資，並透過視訊和群族和新生家長們強化溝通，師生歡喜迎開學，開始了學習生涯。

「同學，好久不見」，全國各級學校從5月19日起即停止到校上課， 9月1日開學，學童開心打招呼，文德國小孩特別遴邀到專業的泡泡達人來到學校，分年級為每個班級安排一場魔幻泡泡秀的演出，透過體驗操作的過程中，每個小朋友都玩的不亦樂乎。新生說，「學校好好玩，我好喜歡來上學。」

彰化縣察局和各分局的波麗士大人也動員，全面開始執行「護童專案」勤務。警察局派員到員林市員林國小扮起警察大頭娃娃迎接開孩童，舉起宣導標語牌「結伴而行，提高警覺，不跟別人走」、「叫、推、逃！找人幫忙」、「背心短褲覆蓋處，不讓人觸摸」，提升自我保護安全觀念，小朋友看到警察大頭娃娃，可愛的造型、逗趣的肢體動，都興奮地揮手打招呼。