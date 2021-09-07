女星陶晶瑩(陶子)與李李仁結婚16年，育有一雙子女，今年大女兒荳荳已經15歲，爸媽安排她出國讀書，於是7月時，陶晶瑩全家低調出國，赴美安排孩子上學的事情，如今荳荳在美國適應新生活，陶子跟李李仁則返台隔離中，她發文表示解除隔離倒數，吐露這段時間難免鬱悶，但靠著4大法寶，緩解了低潮。

陶晶瑩跟李李仁最近才護送女兒到美國念書，回台後正在隔離中，遇上台灣的「實體開學日」，看著網路上一片歡欣鼓舞的開學文，夫妻倆的心情卻是相當不捨的，因為過去一家人做什麼事情幾乎都是全體出動，陶子很想像往常一樣等著迎接女兒回家，但如今卻只能起個大早，抓好女兒的作息時間，傳訊息並等待，看著熟悉的景色就想到以前的親子回憶，終於懂了為何老公會看著窗外眼眶紅。

而心情有些失落的夫妻倆，終於即將結束隔離生活，昨晚陶子在臉書發文，吐露再4天就要解隔離，首先想到的不是接下來要享受什麼，而是先感謝了這10多天來，外界給予的幫助，「謝謝檢疫飯店的照顧、謝謝親朋好友的關心、謝謝指揮中心和區公所的噓寒問暖」，表示這一路上，好在有人情給予的溫暖，才讓他們抵擋住寂寞與被限制行動的鬱悶感，「不然一定無以為繼」。

而如今解除隔離在即，陶子不忘叮嚀：「誰都不想回到三級警戒、誰不想過正常生活，但破口一再出現，我們除了無奈、但不能放棄」，直言這是一場長期奮戰，大家還是要勤洗手、戴口罩，再努力堅持一下，而她發文當下遇到地震，嚇了很大一跳，跟網友說「這時候跑不跑很兩難」，表示他們應該是不能跑，「不知道這種特殊情況如果跑出去會不會從頭算15天」，但網友覺得情況特殊，如果戴好口罩，「跑，保命重要」。