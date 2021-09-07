北京清華大學6日舉行2021級研究生開學典禮。北京清華大學校長邱勇表示，過去10年，北京清華大學畢業生出國深造佔比約14.2％，其中超過65％的畢業生到世界排名前50位大學深造。據統計，截至今年4月，2002至2011級出國的北京清華校友中已有超半數回大陸工作，且這一比例還在持續擴大中。

據了解，北京清華大學今年入學的研究生新生共9000多人，其中79％的人第一次走進北京清華園開啟學習生活；男女比約為2：1，以及包含來自106個國家的1024名各國學生。

在開學第一課上，邱勇強調，「大學不能脫離其所在的土壤而發展，大學是國家的大學」，他說，據統計，過去10年，北京清華大學畢業生出國深造佔比約14.2％，其中超過65％的畢業生到世界排名前50位大學深造。據北京清華校友總會的「清華人」資料統計，截至今年4月，2002至2011級出國的北京清華校友中已有超半數回國工作，且這一比例還在持續擴大中。

另外，邱勇指出，過去10年，北京清華大學的畢業生整體就業率良好，畢業後到重點單位就業率連續十年超過80％，研究生畢業生中約八成選擇留在大陸就業。過去10年間，北京清華畢業生赴製造、能源行業就業超過3700人，赴基層公共部門就業近2500人。近年來，博士生學術單位就業率連續超過50％。2021年，畢業生赴中部、西部、東北就業佔比約16％。