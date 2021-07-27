藝人夏乙薇擁有甜美的外型、火辣的身材曲線，擔任許多綜藝節目來賓，大方展露姣好身材，受到許多觀眾朋友的喜愛。最近夏乙薇飛往美國施打第2劑疫苗，身體產生了其他的副作用，讓她直呼：「真的很崩潰！」讓喜愛她的粉絲朋友們，感到相當不捨。

夏乙薇昨（26日）在臉書上分享，目前已施打完第2劑莫德納疫苗：「第4天後，身體開始逐漸生龍活虎了！跟剛打完的時候完全天差地，打完的當下，只有微微的左半邊發麻，起床後開始全身肌肉痠痛到不行，手臂打針的地方也腫了好大一塊。」夏乙薇連續發燒了2天體溫39.3度，現在身體狀態，已逐漸康復許多。

夏乙薇在美國施打疫苗。(圖/夏乙薇 臉書）

夏乙薇分享施打疫苗後，身體出現的變化：「24小時後，身體就開始輕微的發燒，肚子悶痛、腰痠到不行，當下真的挺崩潰的！但燒個一天就退了！剩下頭痛！但我頭真的爆痛，疼痛了三天的時間，一直在吃止痛藥。」她的室友則是一直在發燒，身體最後終於熬過來了。

夏乙薇施打疫苗後，連續2天發高燒。(圖/夏乙薇 臉書）

夏乙薇分享最近的心情：「看到新聞解封、大家也開始漸漸恢復生活，挺開心的，解除三級警戒真的得來不易，每一個人都很努力，所以一定好好堅守下去。」夏乙薇期待未來跟大家見面的日子，預計八月中旬將返回台灣生活。

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