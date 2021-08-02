自封為「鋼鐵V」的徐若瑄和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰2014年結婚，育有一子Dalton，今年5月徐若瑄完成工作就回到新加坡和老公與兒子生活，更在這段期間內接種了疫苗，分享心得。今(2日)稍早，她突然發出黑底文，透露明天是個很重要的關鍵，自己有件重要的事「不能失去」，請大家為她集氣。

意志力堅強的徐若瑄不僅外型甜美，內在更是被許多人封為鋼鐵V女神，2015年她因高齡懷孕臥床100多天、挨了300多支針後才終於生下兒子。隔年她復出工作，卻被週刊爆料老公公司陷入財務危機，她才急忙工作賺錢，對此，徐若瑄當時發感人長文，強調：「在現代男女平等的價值觀裡，我從來沒有想要去做貴太太」。

徐若瑄突表示有「不能失去」的事。（圖／翻攝自vivianhsu.ironv IG）

徐若瑄文中表示，自己從小到大就習慣靠自己腳踏實地撐起一個家，婚後她也維持著原本的表演工作，對於女人要有自己的事業，這份初衷婚前婚後都沒改過，自己也沒想過要當貴太太，並表示：「幸福不等於錦衣玉食！我的夢想很簡單，能遇到一位對生活、工作、家庭，認真的好老公，一起努力去經營我們的小家庭，繼續勇敢的面對生活。我的幸福是我們都健康、平安。」

上月初，徐若瑄自曝已接種第二劑莫德納疫苗，認為真的威力驚人，還因為頭暈撞到流理台，幸好沒事。上月18日她又發文：「原來我沒有自己想像般鋼鐵，有些事也不是你堅強就會有用，但我相信我一定可以好好的再站起來，Yes I can」，突秀脆弱一面，今她又發文，直說別問來龍去脈，「但我現在很需要很需要大家為我集氣，我明天不能失去」，求證徐若瑄經紀人，對方回應：「只是近日的各種感觸，謝謝關心，沒事的！」，仍未說明原因。

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