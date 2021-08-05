綜藝天后小S憑著主持《康熙來了》紅遍兩岸三地，近日卻因為在東京奧運賽事興奮PO文支持中華隊選手，引發陸網友不滿出征，連大陸品牌也急切割一夜之間掉了4代言，損失慘重。就在沉默4天後，小S終於在今(5日)首度於微博發聲，「我不是台獨！」一句話表明自己立場。

小S近日因幫東京奧運中華隊選手加油，意外觸怒陸網友，即便她身為北京人的姊夫汪小菲，特地在微博轉發「小S親中態度及言論視頻合集」，透露小S打了AZ疫苗反應比較大，所以才向媒體回應「讓她靜靜」，更稱認識大小S姊妹十多年，她們是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人，依舊難滅陸網友怒火，就是要小S親自表明立場。

小S回應大陸網友期待，清楚表明立場。(取自小S微博)

小S在風波延燒第4天，終於在今日於微博表明立場，「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安」，短短一句話果然順利讓陸網友不滿平息，紛紛留言支持「相信妳」、「我的徐熙娣，不是台獨不是台獨不是台獨，謝謝各位」、「的一言一行我們都看在眼裡，欲加之罪何患無詞，熙娣加油」。

受到小S風波影響，女星伊能靜昨日在微博宣傳兒子小哈利社群網站時，也遭大批網友追問立場，對此她則直接轉貼昔日表態「我是中國人」影片截圖，淡定回應：「別問了，答案很早就說過了。」