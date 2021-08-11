賴女因丈夫林男外遇，找徵信社蒐證抓姦，林男去年4月間開母親的車載小三到國道三號涵洞附近停車，兩人在車內翻雲覆雨，徵信社4人一路跟蹤尾隨，見狀持棍棒砸車窗、開車門，強行拍攝林男全身裸體畫面，林男及林母不甘受辱、受損而控告賴女及徵信社等5人，全案因雙方和解而撤告，台中地院判決不受理。

林男在去年4月18日下午4時許開母親的自小客車載小三林女到國道3號涵洞處附近隱密處停車，兩人在車內親密，徵信社指派柳姓、王姓男子一路跟蹤尾隨發現，王男要求林男開門下車被拒，正宮賴女授意，由徵信社王、柳、姚及楊姓等4名男子，持鑰匙及棍棒擊破小客車後擋風玻璃及兩側車窗。王男還伸手入車內開車門，林男驚慌穿回身上衣物，仍被柳男等人以手機拍攝到全裸畫面。

林男及林母不甘受辱及受損，控告賴女及徵信社等5人涉公然侮辱、無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪及毀損，林男及小三所涉妨害家庭罪嫌部分因已除罪化，檢方予以不起訴處分。全案因徵信社4人與林姓母子調解成立，林姓母子撤回告訴，效力及於賴女，台中地院判決公訴不受理。