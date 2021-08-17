貼心丈夫慘被說可憐！女網友透露，自己平時上班要輪班，因此丈夫會主動接送孩子上下學，也會幫忙做一些家事，沒想到婆婆看了卻大嘆兒子好可憐，認為其他媳婦都是自己做完所有事，而她卻要老公做東做西。讓原PO聽了忍不住爆氣，懂得為另一半分擔家務的舉動是體貼，並不是可憐，把老婆當傭人用的人才可憐，引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，由於她是收銀員，平常要輪兩個時段的班工作，因此丈夫為體諒她工作辛苦，除了會接送她上下班之外，也一手包辦了孩子上下學接送的差事，甚至偶爾在家中也會主動幫忙洗曬衣服。

女網友指出，自己平常忙著工作，好不容易休假也不能好好休息，必須要打掃一共兩層樓的住家，還得要抽出時間去檢查孩子的功課，也要花時間陪小孩玩遊戲、培養感情，真的不是個閒人。怎知婆婆看到丈夫貼心幫忙的舉動，非但沒有誇獎，竟然還大嘆兒子很可憐，還說其他媳婦都是靠自己完成所有的事情。

女網友說，丈夫懂得為另一半分擔家務的舉動是體貼，並不是可憐。她也忍不住憤怒地向婆婆喊話，其他媳婦就算不用上班，也不代表家事就要全包，真正可憐的人是把老婆當傭人用的，而且這種人也很可恨。

不少網友看了超認同說，如果女人結婚以後，生了孩子要自己帶、家事全部自己扛、錢也都要自己賺，那到底還要老公幹嘛？多找一個人增加自己的負擔嗎？夫妻之間互相照顧體諒並不可憐。「如果換成女婿做，你婆婆就會說女兒嫁到好男人，換成兒子做就叫做可憐！」