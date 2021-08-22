英國一名男子日前與妻子一同到外地參加親友的婚禮，當晚他們意外收留了兩名女性賓客，其中一名女子還與他們同睡一張床，沒想到所有人熟睡了之後，男子竟當著老婆的面大膽猥褻同床女子，甚至解開對方的綁帶裙，讓被害女子相當震驚。

根據英國媒體《太陽報》的報導，英國一名33歲的男子喬霍爾瑟姆（Joe Holtham），日前帶著妻子莎拉（Sarah）一同開車前往格羅斯特郡（Gloucestershire）參加親友的婚禮，當晚他們回飯店準備休息時，恰巧碰到兩名同樣參加婚禮的女性賓客，但兩人不小心將鑰匙弄丟無法入住，只好尋求喬與莎拉的協助，最後他們同意讓兩名女子一同睡在同個房間，而喬便睡在其中一名女子與莎拉的中間，另一名女子則睡在地板上。

不過，正當所有人熟睡時，同床的女子忽然感覺到有人撫摸她臀部，起來一看才發現是喬正在侵犯她，但因所有人都還在睡覺使她不知所措，只好繼續裝睡，一動也不敢動的躺在床上等喬的動作停止，但沒想到原本的綁著的裙子卻被喬給鬆開了，幸好當時莎拉被吵醒，用氣音與丈夫交談，喬才停止動作，等夫妻倆睡著後，被害女子才起身躲去地板上睡覺。

事後，被害女子向喬提出告訴，雖喬在警方偵辦時聲稱，那晚所有人都喝醉了，而且他一直很習慣妻子睡在他的左側，因此誤以為是妻子才會有這種舉動，發現不是妻子後就立即停止了，但警方依然以猥褻罪將喬逮捕，法院也判處3年6個月的徒刑。即使如此，喬依然受到親友們的鼓勵與支持，而夫妻倆的感情也完全不受案情影響，仍然十分甜蜜。

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