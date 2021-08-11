42歲韓國男星尹啟相出身元祖男團「g.o.d」，曾和演員李荷妮有過一段7年情，兩人去年分手，讓不少粉絲直呼可惜，而去年底尹啟相爆出新戀情，對象是小5歲的美妝品牌CEO，今（11日）突宣布將於秋天結婚。

尹啟相被爆將在今年秋天結婚，第一時間即透過經紀公司證實消息，表示近期得到雙方父母允許決定結為夫妻，可近期受疫情影響，舉辦婚禮比較困難，兩人將會先登記結婚，婚宴等其他細項還沒確定，並透露和未婚妻是透過朋友介紹而認識，從去年底開始交往，由於對方是圈外人，希望外界不要公開其個人資料或隱私。

而尹啟相也親自在官網向粉絲宣布喜訊，坦言此刻感到害羞又緊張，並形容未婚妻是帶給身邊人溫暖的人，「在我的身心感到疲憊的時候，守護我和用愛去治癒我的人」，升格人夫的喜悅流露無遺。

尹啟相之前和李荷妮愛情長跑7年，外界本來都看好兩人會結婚，未料去年突宣布情斷，男方今年初受訪時透露，去年曾接受腦動脈瘤手術，所幸現已康復，並簽約新的經紀公司，目前正繼續拍攝新作品。