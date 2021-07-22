女星何妤玟在前天（20日）接種疫苗第一劑，她似乎是太緊張，在打疫苗前還忍不住哭了，何妤玟事後也分享接種疫苗後的感受，並列出個人疼痛指數排名，打疫苗排第4名，而第1名則是萬年不敗的「生小孩」。

何妤玟打完疫苗後，她分享個人感受：「打疫苗的痠痛與頭痛，吃完普拿疼可以減低一半以上，所以很可以忍受」，同時，何妤玟也在IG限時動態分享個人疼痛指數的排名，打疫苗排第4，第2、3名分別是盲腸炎和得流感，冠軍則是何妤玟經歷過2次的「生小孩」，想必生過孩子的女性都超認同。

何妤玟考量到，家有老小「管它什麼疫苗都給它先打下去，我們這種三明治夾層，總是先為上下擔憂，自己裝的勇敢堅強」，不過何妤玟在打疫苗前相當緊張，她還傳訊息給前夫交代後事「雖然我不認為會有什麼事，但你是孩子的父親，我還是交代一下，孩子的戶頭之前出生後就辦的、裡面是有錢的，那就留給孩子，然後我剩下的錢就留給媽媽養老跟看病」，何妤玟還說：「公祭需要玫瑰花，照片一定要很漂亮，因為會有媒體拍」。

何妤玟打疫苗前相當緊張。（圖／取材自何妤玟Instagram）

何妤玟在打疫苗前還忍不住哭了，不過何妤玟對於自己交代後事，她則笑說：「我的思路真的好獨特、好戲劇化」，還直呼：「覺得我真是個友善又幽默的前妻請+1」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。