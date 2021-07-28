中央原預定分配給雲林縣1萬4200劑AZ疫苗，今臨時通知只能撥補5000劑，雲林縣衛生局今宣布7月31日至8月4日雲林縣各醫療院所暫停施打，將以簡訊通知改期原地施打。

雲林縣衛生局表示，登記7月30日施打疫苗的有6700人，預計在7月31日到8月4日施打的已登記8100多人。

衛生局表示，因中央撥補疫苗數量不足，7月30日可照常施打，但7月31日至8月4日暫停施打，今天（28日）也暫停1922平台登記。

縣長張麗善表示，雲林縣鄉親預約打疫苗已很踴躍，1922平台昨天（26日）開放38歲以上民眾登記，雲林縣27日一個上午就已有1萬5000多人登記，中央原本今天會撥補1萬4200多劑，但臨時通知先補5000劑。

張麗善說，雲林縣目前剩AZ疫苗1萬7000多劑，將給今、明兩天已登記打疫苗的1萬6000多人接種。

她表示，希望中央開放登記疫苗的時程與撥補的時程搭配好，才不會造成民怨。