中央流行疫情指揮中心開始第4輪疫苗預約施打與第5輪意願登記，國民黨中常委高思博呼籲，在開放疫苗混打同時，更應加速第一劑疫苗的普及率，才能真正保護國人生命安全。他說，澳洲已宣布緩打第2劑，先衝高第1劑疫苗普及率，畢竟第1劑仍具相當程度保護力，可降低重症機率，期望政府實施混打的時機，應安排第1劑優先於第2劑處理，才算恰當。

高思博透過臉書表示，第4輪預約年紀已降低至38歲，在目前疫苗數量有限情況中，非常值得國人珍惜，他估計，雖然目前施打疫苗類型是AZ，但會受到大家的重視，主要原因是政府打算開放第2劑混打其他類型，以及國產高端疫苗已列入全民皆接種的疫苗選項，其中原委值得國人關注。

他特別指出，從科學角度觀察新冠肺炎疫苗混打，歐美許多國際級期刊最近曾刊載數篇給予肯定的文章，針對第1劑AZ混打第2劑的莫德納或輝瑞，保護力加成達數倍以上，政府此時宣布同意混打，對於後續疫苗進貨時間不確定、疫苗類型不穩定來說，確實是個佳音，然而，以實際狀況來說，混打的前提應該是先確定第1劑應該完成施打。

政府宣布第一至第三類民眾可選擇第2劑混打默德納疫苗，高思博認為，大可不急於馬上開放，因之前有約4百萬人預約第1劑選擇莫德納，如果讓這些一至三類的人先打第2劑混打，這些等候者勢必等得更久，政府理應多為他們著想。

他說，澳洲政府已宣布緩打第2劑，先衝高第1劑疫苗普及率，高思博相當認同，畢竟第1劑仍具有相當程度的保護力，可降低變成重症的機率，期望政府正式實施混打的時機，應該安排第1劑優先於第二劑處理，才算恰當。