中央流行疫情指揮中心27日公告「高端疫苗」正式成為預約平台選項之一，開放20歲(含)以上民眾選擇；台南市衛生局統計，截至28日下午1時止，登記「高端疫苗」單一種類有近萬人，選擇AZ疫苗、莫德納疫苗或高端疫苗都可接受者逾3萬人，顯示台南民眾對於高端疫苗接受度不低。

台南市衛生局表示，1922疫苗意願登記平台昨日下午2時重新開放，初步統計，截至28日下午1點為止，登記「單選AZ疫苗」者有3萬6302人，「單選莫德納疫苗」者有23萬9123人，「單選高端疫苗」者有9732人。其中，選擇「AZ或莫德納」皆可達30萬5274人，選擇「AZ或高端」皆可者達1643人，最後是選擇「莫德納或高端」皆可者則達6087人。

衛生局指出，目前1922疫苗登記預約平台所列3款疫苗皆能接受者，南市登記民眾有3萬1908人有意願接受。衛生局提醒，預約平台可供登記疫苗種類有AZ、莫德納及高端共3種，屆時將按疫苗分配情形，以及參照民眾登記意願開放預約接種。