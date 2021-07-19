我國東奧代表團搭機赴日本，卻爆出官員搭商務艙卻讓選手搭經濟艙爭議，蔡英文今晚在臉書致歉，但民怨炸鍋灌爆蔡英文臉書。稍早替東奧選手加油的賴清德也在臉書表示歉意，並強調相關單位正檢討改進。

蔡英文今晚在臉書表示，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，「我必須要表達歉意」。

不過網友並不領情，砲轟「我們要的不是道歉的總統，而是希望有實際的作為」，並以改善台灣脆弱的供電系統和台鐵改革為例，強調「也都是您曾經允諾過的承諾」。網友紛紛要求「希望後續能有明確的處置，不要放任體育署這樣糟蹋代表台灣的選手！」「希望真的可以好好整頓台灣的體育環境」。

賴清德稍早在臉書為選手打氣表示「前進東奧，台灣加油！」還說，帶著國人的祝福和期望，台灣代表團今天出發前往東京了。「請大家全力以赴，超越自己，讓世界看見台灣的力量。」

不過賴清德臉書隨後也湧進一片批評體育署聲浪，逼得賴清德不得不在臉書留言中回覆強調，稍早臉書發這篇替東奧選手加油的文章，是非常誠心的祝福所有的選手，「當下，我的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉」。

他說，奧運選手，代表國家爭取最高榮譽，理應受到最妥適的安排，相關單位正檢討改進。

網友則留言表示，「請趕緊亡羊補牢，真的很不應該」，「位置不夠，就給我包兩台飛機，兩台不夠給我包三台，官員給我去貨艙，憑什麼官員坐商務艙！請震怒嚴辦！」「希望可以徹底究責，而不是震怒後又雲過風清，下一次依然如此」。