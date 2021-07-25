取自賴清德臉書(體育署提供)

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台灣本屆奧運最年輕選手，今年才19歲的羅嘉翎今天抱回女子跆拳道銅牌。副總統賴清德表示，羅嘉翎是台灣跆拳道史上，挑戰女子57公斤級最年輕的選手。「謝謝嘉翎一整天為國奮戰，讓我們看到一顆閃亮的新星在國際舞台綻放」。

賴清德今晚在臉書恭喜19歲的奧運銅牌羅嘉翎！他稱讚羅嘉翎第一次站在奧運的殿堂，絲毫沒有小將的青澀，展現出驚人的求勝毅力和沉穩的戰術，今天一路過關斬將，為台灣再奪下一面獎牌。

他說，「用冠軍的態度做好每一件事」是羅嘉翎看待比賽的態度，在今天比賽中，先是將經驗豐富的韓國選手逼入延長賽，逆轉取勝；接下來在8強賽中面對世錦賽銅牌、來自加拿大的選手，靠著側踩、中段踢不斷發動攻擊，最終以18：7獲勝，進入四強。

雖然羅嘉翎在四強賽中不敵美國選手，但是賴清德表示，在剛剛的銅牌戰中，面對來自尼日的選手，羅嘉翎發揮平常訓練的成果，穩穩的將銅牌納入手中。

羅嘉翎出身跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，家人一直是她最強大的支撐。她更是台灣跆拳道史上，第一個在世界青少年跆拳道錦標賽二連霸的選手，也是挑戰女子57公斤級最年輕的選手。

賴清德謝謝羅嘉翎一整天為國奮戰，讓我們看到一顆閃亮的新星在國際舞台綻放，「相信嘉翎的路未來一定無比寬廣！」