東奧昨（30日）進行男子桌球單打銅牌戰，「小林同學」林昀儒出戰德國選手奧恰洛夫，雙方熬戰到第7局，最終仍以3:4落敗，與銅牌擦身而過，不過精湛球技已經震撼國際桌壇，藝人賈永婕也曬出在電視機前觀戰，興奮到鬼吼鬼叫的模樣，引起網友議論。

賈永婕原本抽中多張奧運門票，礙於新冠肺炎疫情影響，不開放觀眾入場，只能待在家看電視幫台灣選手加油，她在臉書曬出觀看桌球男單銅牌戰，幫「小林同學」林昀儒加油打氣的影片，一看到林昀儒得分，便激動到拍手鼓掌，若被對方得分，則是無奈拍打地上，確定林昀儒無緣銅牌時，更是直接放聲大叫，展露出真性情的一面。

賈永婕在林昀儒賽後，也發文替他加油打氣，表示：「林昀儒同學辛苦了！我一路鬼吼鬼叫！你知道嗎太年輕就站上巔峰未必是好事，你還在在累積能量，你還在成長！未來一定是你的天下！」更不忘強調：「你已經讓世界看到台灣了」，最後更Hashtag「台灣之光」，這讓許多網友紛紛留言：「這麼年輕就能站上奧運舞台很了不起，假以時日世界球王非他莫屬」、「小林同學打出屬於台灣人的驕傲，預約2024巴黎男單金牌」。

林昀儒在男單銅牌戰，以3比4敗給德國名將奧恰洛夫，今日凌晨也透過IG發出心聲，表示：「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來，把所有的不甘心都轉化為明天的動力」，而他接下來將與莊智淵、陳建安搭配，參加8月1日的男子團體賽，仍有望將獎牌入袋。