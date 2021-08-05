54歲台語金曲歌后詹雅雯今年初自曝罹患帕金森氏症，還有左腦中度萎縮，最哀傷的是醫師宣告目前沒有藥物能夠治療帕金森氏症。最近她在家中養病，不時開直播和粉絲分享心情，近日她聊到看了台灣孩子在東奧比賽的成績，感動到數度淚從中來，她更點名「小戴」戴資穎，直說希望等她身體好了，兩個人可以打一場。

詹雅雯最近遭傳秘密生子，讓已經離婚14年的她傻眼，決定親上火線強調沒生小孩、沒當媽，更沒有祕密將孩子托給親戚養，希望謠言止於智者，網友別再亂傳。昨(4日)她再開直播分享最近觀賞奧運比賽的心得，直言非常心疼這群「台灣囝仔」，不知道大家有沒有吃飽？住得舒適嗎？有人照顧嗎？，「面對這麼激烈的賽事，你們都熬過來了，我真的好感動。」

詹雅雯特別點名戴資穎、李智凱、李洋。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

話鋒一轉，詹雅雯透露自己年輕時也是田徑選手，但後來被診斷甲狀腺長瘤，呼吸不順容易喘，才讓她只好放棄運動員美夢。最近她從東奧比賽中看到許多台灣孩子出頭，大讚「真的沒有漏氣」，昨晚她更「破戒」買了喝酒、買披薩慶祝，並分享看比賽過程中自己心情也被感染，心臟快受不了。

詹雅雯今年初自曝罹患帕金森氏症，還有左腦中度萎縮。（圖／中時資料照片）

詹雅雯直播中表示自己記憶力不好，但想分享覺得了不起的選手，戴資穎、李智凱、李洋都被點名，因左腦萎縮，醫生叫她要多用右手運動，她打算用羽球拍復健練習，並對「球后」戴資穎隔空說：「小戴，等我身體好一點，跟妳一起打一球！」說到「鞍馬王子」李智凱的表現，也讓詹雅雯生出雄心壯志，發誓說：「我一定要學會鞍馬，掉下來都沒關係！」

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