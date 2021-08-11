日本桌球天后福原愛結束與江宏傑5年婚姻後積極復出，最近她第3度獻出離婚後專訪給大陸媒體，談到這回東奧，她表示自己參加過4屆奧運，這回是她第一次認真看奧運，導演竹內亮問她一個人看奧運是否有點沒氣氛？福原愛笑笑回答：「對，但我基本上都是一個人看」。

福原愛先前被日媒拍到和高帥男出遊，她澄清跟高帥男是各住一間房，否認過從甚密，之後又爆高帥男已有家室，兩人不了了之。也由於福原愛解釋不被大多數日本民眾接受，轉而接受大陸媒體專訪來取暖，繼先前《看看新聞》、《鳳凰網》後，最近她又接受長居大陸的日籍導演竹內亮用中文拍攝紀錄片《雙面奧運》，片中一開始竹內亮便邀福原愛打桌球，福原愛則表示其實自己大概已經1年沒打桌球。

福原愛先前結束與江宏傑5年婚姻。（圖／達志影像）

片中福原愛與竹內亮都用中文對話，談到東京奧運決定在疫情下舉辦遇到很多批評，福原愛以自身經驗為例，表示自己過去參加比賽，「說自私一點，我就打我自己的球而已，但是大家就給我加油」，也表示這次看賽得到的啟發就是看到許多選手的努力，會被激勵「我也要加油」，並強調：「我認為有的事情不是做了馬上就知道的，可能要等20年、30年之後，才知道它的意義吧！意義不是去找的，是自己會冒出來的」。

竹內亮導演分享和福原愛拍的紀錄片。（圖／翻攝自竹內亮導演微博）

而竹內亮昨(10日)在微博分享該紀錄片，直說有同事抗議片長80分鐘太長了，現在沒人願意花這麼長時間看影片，彼此吵過架後才決定仍以1小時18分鐘的片長呈現，他們花了60天拍這部紀錄片，也感謝神秘嘉賓福原愛，本月5日竹內亮提出採訪邀請，福原愛隨即爽快答應，更願意一起打桌球，讚她十分親切，大陸網友也回應：「哦，愛醬！看到她笑了我就很開心！」、「兩位日本親故（朋友）用中文對白」、「福原愛真的是個中國通」、「愛醬真好看啊」。