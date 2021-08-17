食藥署日前公告高端疫苗的中文說明書，內容指出其保護效期不明，且對愛滋病患、共病患者以及65歲以上長者的中和抗體效價較低。衛福部長陳時中今天表示，這些都是目前所有疫苗廠牌會遇到的問題，因此不會特別建議上述族群改打其他廠牌，但若民眾有疑慮可與醫師諮詢討論後再決定。

說明書提到，高端全部受試者接受第2劑疫苗後28天的血清中和抗體平均效價是662.31，但有3類受試者的數據較低，其中人類免疫缺乏病毒抗體陽性的受試者，接受第二劑疫苗後28天的血清中和抗體平均效價為275.53，低於65歲以上受試者的中和抗體平均效價484.54，以及患有一種以上共病症受試者的中和抗體平均效價562.92。

陳時中表示，目前所有已上市的疫苗效期都不明，因為使用時間還沒有這麼長，之後陸陸續續這些效期就會比較明確，至於免疫反應比較低下，也是所有廠牌都會遇到的問題，「我們不會禁止或建議他不要施打」，不過若個人有疑慮，可以跟自己的醫師來做諮詢。

也有專家質疑，高端疫苗第一、二期的中和抗體效價數值相差13倍。對此陳時中解釋，這是因為高端一期臨床試驗與二期臨床試驗的實驗室不同所致，「不同實驗室、不同方法就會有不同結果，每次實驗都要用同樣的條件做，那樣的實驗結果才有比較價值，不同時間、不同狀況下做出來的實驗是沒辦法比較的。」

食藥署官員則指出，為加速國產疫苗審查，免疫原性檢測部分僅抽約前1000名受試者的血液進行分析統計，兩家藥廠的規格都一樣，都是用同樣的標準在做審查；至於整體的3000多名受試者，則是要看疫苗安全性，因為受試者超過3000人才有辦法看出低於千分之一的不良反應。

至於高齡長者接種高端疫苗後的抗體表現低下，食藥署也證實，這部分在審查時就有委員提出，認為應對高齡長者補做高劑量的測試，相關試驗已在六月展開，目前仍在進行中，尚未收到結案報告書。