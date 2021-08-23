高端疫苗開打，有民代酸本該高端救全民，卻變成全民救高端，南韓向莫德納催貨有效，我國政府顯得太消極，被人質疑是在護航高端。台北市長柯文哲23日強調，合理、合法去做就好，過程中大家覺得怪，政府面對質疑卻無法講清楚、說服人民，只是累積民怨而已。

蔡英文總統今早接種國產高端疫苗，立委李德維酸本該是「高端救全民」，現在卻變成「全民救高端」，柯文哲先表示，不想再對疫苗發言，他接著強調還是支持台灣生技產業、要有國產疫苗，合理、合法去做就好，走到這地步他也沒再講什麼話，過程中覺得怪，也不曉得為什麼政府沒有說服我們。

對於南韓催貨有效，莫德納今天到貨101萬劑，9月前還會到貨600萬劑，有立委質疑我國政府太消極都是為了護航高端，柯文哲抱怨，過去1、2個月已經討論太多，不想再回答，政府面對質疑沒辦法講清楚、說服人民，只是在累積民怨而已。

此外，北市計畫自購疫苗為市民接種第3劑，但以目前情況來看，很多人連第1劑都還沒有打，外界好奇自購疫苗是否也可當作前2劑疫苗提升覆蓋率。柯文哲則說，這沒辦法，因為現在編預算議會都還沒過，過了也是明年的事，基本上設定是第3劑，第1、2劑還是中央政府要負責。