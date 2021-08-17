郭婞淳（前）在節目中彈奏鋼琴，展現音樂天賦，後為方念華。（TVBS提供）

「舉重女神」郭婞淳結束14天隔離後，帶著剛拿下的奧運金牌，17日登上方念華主持的《TVBS看板人物》，分享不曾透露過的心境。當方念華拿到貨真價實的金牌時直呼：「真的很重欸！那拿金牌是否也為妳帶來沉重的壓力？」郭婞淳表示希望自己能成為1個有影響力的人，「藉由這面金牌，讓更多人知道我的故事，知道我曾經受傷，但我仍繼續努力，以我的自身經驗鼓勵大家，金牌背後的過程才是更重要的」。

郭婞淳現場還獻上一段鋼琴演奏，方念華為了安撫她緊張的心情，直說：「過去蕭敬騰、羅大佑鋼琴表演也都重錄過好幾次，所以不要擔心，不滿意可以重錄。」想不到真正上場後，郭婞淳竟然1次就成功，並謙虛表示「聽到蕭敬騰、羅大佑的名字心超慌的啊，壓力超大的！但想想也覺得很榮幸，可以跟這麼優秀的藝人一樣在節目上彈鋼琴。」更令人意外的是，郭婞淳其實只上過4個月的鋼琴課，之後僅靠著YouTube影片自學，相當有音樂天份。

為了這個通告，郭婞淳笑說：「隔離時，我還有偷偷練習在節目上要講些什麼話，結果現場講的跟原本想的完全都不一樣！不過我覺得現場講的那種感覺非常真實，因為這就是我！」第一次見到郭婞淳本人的方念華則說，「郭婞淳真的很美，希望她能好好享受做一個很美的女人，不用背負任何的國家期待。」2人錄完影拍合照時，方念華問郭婞淳：「妳媽媽看起來很年輕，她有60歲嗎？」郭婞淳回說：「沒有耶，我媽媽50幾歲。」方念華一邊開玩笑表示：「那我們來合拍一張母女照吧！」

此外，郭婞淳曾說過去因受訓被教練下達26歲前不能談戀愛，如今順利摘金，禁愛令也解除了，方念華錄影結束後忍不住追問：「有一見鍾情的對象嗎？對方知道嗎？」讓郭婞淳害羞笑答：「有吧，對方知道。」舉手投足間就像個小女孩。完整節目內容22日晚間8點播出。