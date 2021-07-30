余天、李亞萍二女兒余苑綺2014年被驗出直腸癌3期，自此展開與病魔長期抗爭。未料她命運多舛，近日又因為癌症復發，於本月26號住院開刀，稍早她更在臉書PO出病榻前的照片，坦言自己沒大家想的那麼勇敢。

余苑綺稍早在臉書PO出病床照，向關心她的粉絲們報平安。她說今天是開刀的第4天，全身還插著4根管子，雖然胃口沒有很好，但為了恢復體力還是要吃，幸虧她體力恢復不錯，已經可以在病房外面走3圈。

余苑綺更坦言開刀完的當天，她心情徹底崩潰，因為麻醉夢到自己死了，連再見都還沒來的及跟家人說，醒來後更在恢復室裡摸到臉上兩行深深淚痕。她說這是她抗癌9年來，第一次情緒這麼失控，可能是真的太壓抑自己，更感謝護理師的耐心安慰她。

最讓余苑綺哭笑不得的，是她老公反應，「當時我先生說了一句話『看到妳這樣我還有點開心』，因為經歷了17個小時手術，我還那麼有力的大吼大叫，代表狀況很好。現在想起來都覺得好笑。」

余苑綺說她其實只想跟大家說，她沒有大家想的那麼勇敢，會怕會痛也會不敢面對，但只有她活著就會繼續跟病魔對抗，家人就是她最大助力，感謝大家關心。