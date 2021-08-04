近日大雷雨狂炸南台灣，高雄前鎮區凱旋夜市前路面出現10x15公尺的大面積塌陷，原先工務局養工處預計4日上午9時30分執行灌漿回填作業，但高雄市副市長林欽榮3日深夜場勘後認為官員態度消極，怒罵「早上5點半前全做好，做不好就殺了你的頭！」，國民黨文傳會副主委鄭照新也質疑天坑在通報後遲遲沒有處理，根本「螺絲鬆了」，工務局趕緊加速處理，清晨完成搶修並恢復雙向通車。

林欽榮3日深夜到場現勘，雖然塌陷處周圍有架設警示錐，但該路段仍然有風險，與工務局研議後，認為不應該拖到4日才開挖進行搶修，對於塌陷處的處理過於消極，因此直接對工務局官員下令「早上5點半前全做好，做不好就殺了你的頭！」

而鄭照新也在臉書上發文質疑，高雄凱旋夜市天坑，通報1天無人理，拖到第2天來查看，不立即處理，居然還要讓市民冒險到第3天上午9點半才要動工填坑，這就是螺絲鬆了！

工務局在各界的質疑下，立即成立指揮中心趕工搶修，市府消防局也緊急派遣照明車到場支援，警方也到場進行交管，搶修工程在清晨近5時就將塌陷路面填平，並鋪上柏油，天亮後則恢復雙向通車。

林欽榮表示，經工務局開挖塌陷路面，且灌水查對原因，發現是凱旋四路側溝有一側向60公分直徑的排水管與凱旋四路路面下主要雨水箱涵相接觸有破洞，導致凱旋路路面段下層部土石被掏空而下陷，輕軌與道路塌陷線無關，不會對輕軌有影響，所以隨即由工務局全面用級配料回填、夯實，再以瀝青混凝土按照SOP滾壓，於4日清晨5時30分搶修完成，順利開放通車。

林欽榮也責付水利局擇期在天氣晴朗日的非尖峰時段時段，進行路面小開挖，把該漏洞修補並提升水箱涵人孔蓋，再局部回填道路，將道路管線問題一併徹底解決。