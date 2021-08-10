黃珊珊興奮喊北市今+0「真的可跳舞」 綠委酸：遲到總比不到好

台北市10日盼到本土疫情爆發後首個「嘉玲」，副市長黃珊珊在臉書發文公布好消息，稱無本土確診個案，開心喊到要跳舞了。對此，北市議員王世堅酸，一天＋0就跳舞，天天就＋0就開趴嗎？沒有＋0的話難道就跳樓嗎？黃珊珊有點「柯文哲化」。

王世堅指出，高興一下就好， 但跳舞就太過火了，此刻第一線醫護、衛生環保、警消人員都還在戒備當中，呼籲市府首長發言應謹慎，現在還不是慶祝的時候，疫情起伏是常態，一時的＋0不是永久的，「一天＋0就跳舞，不＋0就跳樓嗎？一天＋0就跳舞，天天＋0就開趴囉？」

王世堅表示，心情起落不用這麼大，對每個市民的防疫及政府首長的領導會產生影響，這次疫情全國總計有1萬4443例確診者，其中北市有4869例，僅次於新北市6800例，北市疫情仍嚴峻，市府首長們應在疫情緩和後徹底做檢討。

王世堅說，他知道黃珊珊這一個半月中，歷經北農、環南市場、虎林街、南機場專案等，確實很辛苦，身心疲憊，也難免一兩句話說得比較激動，肯定黃珊珊在防疫的作為，但也期待她更小心謹慎發言，認為北市民眾素質水準遠高於市府部分人士。

王世堅直言，黃珊珊是個很理智、冷靜處理面對各種問題的人，黃珊珊要跳舞慶祝的說法有些「柯文哲化」，近朱者赤、近「柯」者黑，提醒黃珊珊與柯文哲朝夕相處，千萬不要染上柯文哲說話方式和處理事情的方式。