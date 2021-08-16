台北市長柯文哲16日宣布，針對公費接種第8、9類且符合失能等級7至8級的失能者，即是19歲以上不便出門、失能、臥病在家並居住在北市的民眾，北市有接種機動隊19日起到宅服務打疫苗，一直打到9月30日。

雙北第5輪疫苗打完，柯文哲說，現在大規模疫苗也沒了，利用這空檔，可解決在家裡無法出來出門打疫苗的小眾，就是7至8級失能臥床在家的19歲以上民眾，可致電1966、1999、里長辦公室，北市府會想辦法9月30日前派人去打疫苗，這算個福利。

柯說，之前是開放第1階段到宅接種隊，是針對74歲以上失能者，而現在第2階段放寬到19歲以上，若不要限定疫苗的話，那就會打較快，打1針成本要2000元還滿貴的，所以要謹慎使用。

北市副市長蔡炳坤補充，第1階段是針對第6類75歲以上無法出門的臥病長者，6月15日起到宅接種，預計8月底接種完畢；第2階段17日起啟動，19日開打到9月30日，擴大至第8類（65歲至74歲）、第9類（19歲至64歲）的高風險、罕見疾病、重大傷病、適用長照2.0的7、8級失能者。

蔡說，但到宅服務的疫苗接種速度會慢一點，因要挨家挨戶，從評量到接種30分鐘，還需由當事人或家屬提出申請，填寫同意書等。