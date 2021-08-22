為迎接9月1日學校開學日提前暖身，新北市公車將自下周二24日起全面恢復原有班次（距）；交通局除針對公車候車亭進行環境大掃除，更持續加強督導公車業者場站、車輛加密清消，每輛公車上均備有消毒酒精，提供乘客使用，用心提升公共運輸防疫措施，讓乘客安心乘車。

交通局長鍾鳴時指出，5月中旬後受到疫情影響，公車運量大幅下滑，原本每日80萬運量僅剩約3成，而自7月27日起降為二級警戒後，公車運量逐漸回升至4成左右。

鍾鳴時說，為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，並提前為9月1日學校開學日提前暖身，交通局經多次協調公車業者後，決定自下周二（24日）起全面恢復原有班次（距）。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市公車駕駛均完成疫苗注射，而因應下周二起全面恢復原有班次，除發文各區公所配合進行公車候車亭環境清理，並動員稽查市境內19處公車場站及車輛是否落實清消，駕駛員配備防護眼鏡、口罩，每車並備有消毒酒精供乘客使用，務必落實防疫安全，以重拾民眾對公共運輸的信心。

交通局也呼籲民眾配合防疫簡訊實聯制掃碼乘車，全程戴口罩、禁止飲食、少交談；相關新北公車路線營運班次調整情形，均公告於大台北公車動態網站的「最新消息」中，供民眾查詢各公車路線最新資訊。