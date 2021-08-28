7月27日全國警戒由3級調降為2級，日月潭重新開放「包船遊潭」，但提供散客搭乘的「班船遊潭」仍未開放，隨著緩情緩和，南投縣渡船遊艇商業同業公會理事長王英生28日表示，與117個船家會員研商獲共識，擬於明年1月1日起重新恢復「班船遊潭」，現在民眾搭船可以一艘船2000元包船方式遊潭。

遊客到全台知名的日月潭，常會搭船遊湖欣賞湖光山色，但從今年3、4月日月潭水位降低，加上疫情衝擊，朝霧、玄光、水社、伊達邵4處碼頭暫停開放，近來疫情出現穩定跡象，中央流行疫情指揮中心宣布，全國警戒由3級調降為2級，數月無法營業的渡船遊艇業者，才從7月27日開放「包船遊潭」服務。

王英生說，這幾個月業者生計受影響，但為了疫情共體時艱，目前「包船遊潭」並不限於遊覽車一車的團客，民眾如果是親友或兩個家庭包船，可以安心遊潭也能防疫。

考量日月潭船家目前約3、4成接種疫苗，施打疫苗的覆蓋率還不高，王英生說，會員共117家，渡船遊艇依大小可搭載30到50多人，以往大船約可載45人，防疫期間保持安全社交距離，即使是散客可採包船方式，以1人搭船票價300元，3、5人包船避免群聚風險，也有如VIP的享受值回票價。

船家表示，目前包船的搭乘人數大多10人以下，除了減少群聚風險，更能提供遊客特別的客製化觀光路線，遊客反應佳，認為比定點遊覽路線的「班船遊潭」欣賞更多美景。

王英生強調，目前研擬明年1月1日開放載送散客的「班船遊潭」，是由船家排班載散客遊潭，但也要因應年底到明年初的疫情狀況，隨時做恢復或暫緩的滾動式調整，一切以防疫為優先。