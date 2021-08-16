指揮中心16日公布8例確診，其中北市1例，台北市長柯文哲表示，北市15日1例、今日也1例，都是沒身分證、健保卡、戶籍的非法移工，今天這1例感染源則不明，因此要找社區潛伏的感染源是很困難，這種隱晦的案例令人頭痛。

柯說，目前大概清掉的都已清掉，每周統計，從2周前18例、上周降到9例，按照預期每周降一半的目標，萬華不再是熱區，上周中山、大同、萬華都是各2例，所以都一樣，該消滅都消滅掉了。

柯說，8月1日迄今15天，本土案例下降、但境外案例上升，台灣內部雖相對安全，但整個世界還是亂七八糟，邊境管制要小心處理，居隔從最多的3000人，到現在只剩300人，需要疫調的人數也減少，入境要百分百居檢，一律住進防疫旅館，防疫旅館也會有收入，不過邊境仍會慢慢解封，因不能阻絕跟國際社會的接軌。

柯說，全世界昨天新增66萬例，顯見Delta病毒來勢洶洶，跟去年秋冬季數量差不多，除非全世界打疫苗速度夠快，不然現在也要進入秋冬，上漲趨勢雖會下降，但是全世界已2億561萬人確診，死亡433萬人。

柯說，美國最近增加相當多，昨天就暴增14萬人，現已累積死了61萬人，0.47％的死亡率，所以打疫苗無法完全防止感染，只是防止重症的情形，會死掉的機率變低，美國上周增加85萬人確診，其他一些國家約20幾萬例，印尼1周死1萬多人，一不小心就會很慘。