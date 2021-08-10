「姐姐」謝金燕原訂將在10月2日登上高雄巨蛋舉辦「2021TURN口罩世界巡迴演唱會」，卻因為疫情影響，高雄巨蛋門票先在5月宣告開賣延期。（中時提供）

「姐姐」謝金燕原訂將在10月2日登上高雄巨蛋舉辦「2021TURN口罩世界巡迴演唱會」，卻因為疫情影響，高雄巨蛋門票先在5月宣告開賣延期，至今仍考量疫情尚未穩定，她在10日宣布高雄巨蛋演出將延期至明年舉行，她暖心喊話：「我們需要一起努力，讓疫情往好的方向走。」

謝金燕表示新演出日期目前正與場館商議中，「待有確定日期一定盡快跟大家報告」，她感謝粉絲一路以來大力支持，「感謝大家陪姐姐一起耐心等待，期待平安的那一天，能與大家相聚，ㄧ起TURN口罩，ㄧ定會更好。」謝金燕的經紀人球球昨也回應：「先緩緩會更好。」

謝金燕疫情期間，許多海內外工作暫緩，她仍透過線上開會，提前準備接下來工作事項，球球透露今年已有跨年演唱會的邀約，但一切都按照政府防疫指引，「我們隨時做好準備，就看疫情狀況。」

她享受宅在家時光，常透過IG曬出美照、與粉絲分享私下生活，昨分享防疫日常，她最近3餐愛上吃烤吐司，消夜也會大啖泡麵，雖然愛吃高熱量食物，仍保持纖細身材，全因她多年來保持大量運動習慣，消耗熱量大，飲食上不忌口，也不會變胖，羨煞眾人。

球球還透露謝金燕居家防疫，認真運動，上個月還瘦下2公斤，身高170公分的她，體重僅46公斤，近日來也恢復正常體重48公斤，她在家除了忙練唱跳、運動，也會追劇放鬆，但唯獨不擅長下廚，只會簡單泡麵、煎月亮蝦餅等，球球笑虧：「她廚藝完全不行，她煎東西那麼黑，需要很大勇氣去試。」