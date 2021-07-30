台灣19歲桌球選手「小林同學」林昀儒昨(29日)對上大陸魔王級的24歲「世界球王」樊振東，雙方拚了7局，期間兩度延長，讓觀眾看得心驚膽跳，雖林昀儒最後以3比4吞敗，這場「史詩級大戰」還是引來人人讚揚林昀儒的精采表現，「黑人」陳建州也在IG曬一圖，分享林昀儒實力真的很堅強，預言「未來是你的」。

林昀儒過去曾5度交手樊振東，但僅在2年前的T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍賽獲勝，昨兩人第6度開戰，從開場到最後林昀儒都不慌不亂的態度引來大家稱讚，而樊振東最後雖贏了比賽，受訪時也大讚小林同學，直言：「我們今天都發揮得非常好，我贏得很驚險、很艱辛才拿下比賽。」

陳建州大讚林昀儒實力堅強。（圖／中時資料照片）

對這場有如神仙對戰的比賽，美女醫師許書華認為林昀儒的表現太勵志，有王者之風，在他身上看到未來無限的可能，球評周東昱則認為林昀儒根本沒輸，已經盡力打到最好，讓人見識很大的進步，而林昀儒之後將與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭取銅牌，馬龍將和樊振東爭奪男單冠軍，「黑人」陳建州則在IG限時動態曬出4人的比較圖，讚揚林昀儒真的很強。

陳建州發文。（圖／翻攝自blackielovelife IG）

陳建州先前以「Amazing boy」來形容林昀儒，昨又分享桌球男單前4強的比較圖，指出32歲馬龍是前世界球王，也是唯一超級全滿貫、2016年奧運金牌，而24歲樊振東是2018年4月至今球王，32歲奧恰洛夫曾是世界盃冠軍，圖表只列出個人單打成績，讓黑人寫下：「對手都是世界級的球王，小林同學真的太厲害了，加油加油，未來是你的」。